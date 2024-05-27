Водитель Nissan погиб в ДТП около кладбища под Самарой

Днем в понедельник, 27 мая 2024 года, на Либерском шоссе около кладбища «Лесное» в Новокуйбышевске произошло смертельное ДТП. Там примерно в 12 часов столкнулись Nissan Almera и Mazda СХ5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 49-летний мужчина на Nissan пошел на обгон. Однако в последний момент резко затормозил, машину занесло, и она оказалась на встречке. Там легковушка влетела в Mazda, за рулем которой находился 60-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Nissan погиб, а его 59-летнего пассажира госпитализировали в больницу. Чтобы достать пострадавшего из покореженного авто, понадобилась помощь спасателей. Как сообщили в ПСС региона, работы на месте аварии заняли около часа.
В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.