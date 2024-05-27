Водитель Nissan погиб в ДТП около кладбища под Самарой

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 49-летний мужчина на Nissan пошел на обгон. Однако в последний момент резко затормозил, машину занесло, и она оказалась на встречке. Там легковушка влетела в Mazda, за рулем которой находился 60-летний мужчина.