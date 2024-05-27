Алматинца осудили за воровство в городских мечетях

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры города, зимой 2023 года, молодой человек, пользуясь тем, что прихожане совершают молитву, похищал их личное имущество прямо во время намаза. Молодой человек в момент совершения попал на камеры видеонаблюдения.
«В ходе судебного заседания гражданин “Т” вину признал, однако миллионный ущерб не возместил. Судом похитителю назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Прокуратура Турксибского района призывает граждан в связи с участившимися случаями краж, внимательно относится к своему личному имуществу не оставляя его без присмотра», — говорится в сообщении.