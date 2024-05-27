В Феодосии девушка скатилась с 50-метрового обрыва: ее увезли в больницу

В понедельник, 27 мая, в Феодосии девушка скатилась с 50-метрового обрыва и выжила. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Инцидент произошел в 13.02 в Орджоникидзе. Девушка гуляла по горе Васюковка. В какой-то момент туристка сорвалась с обрыва. Она скатилась по крутому склону высотой около 50 метров. В результате девушка получила различные травмы.
«Ей оказали первую помощь, иммобилизовав травмированные конечности и наложив воротник Шанца», — говорится в сообщении.
Далее пострадавшую отнесли на носилках транспортировали девушку вниз по склону к машине скорой помощи. Далее ее увезли в больницу.