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В Феодосии девушка скатилась с 50-метрового обрыва: ее увезли в больницу

В Крыму девушка скатилась с 50-метрового обрыва и выжила.

В понедельник, 27 мая, в Феодосии девушка скатилась с 50-метрового обрыва и выжила. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Инцидент произошел в 13.02 в Орджоникидзе. Девушка гуляла по горе Васюковка. В какой-то момент туристка сорвалась с обрыва. Она скатилась по крутому склону высотой около 50 метров. В результате девушка получила различные травмы.

«Ей оказали первую помощь, иммобилизовав травмированные конечности и наложив воротник Шанца», — говорится в сообщении.

Далее пострадавшую отнесли на носилках транспортировали девушку вниз по склону к машине скорой помощи. Далее ее увезли в больницу.

МЧС