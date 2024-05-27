В Бобруйске наряд Департамента охраны задержал браконьера

В дежурную часть бобруйского подразделения охраны поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что неизвестный занимается добычей рыбы запрещенным орудием лова на берегу реки Березина. Прибыв на место преступления, правоохранители встретили мужчину, который нес крупный мешок. На требование остановиться он не отреагировал, попытался избавиться от улова.



Задержанным оказался 54-летний местный житель, который выловил 19 особей линя и 2 щуки. Своими действиями мужчина причинил ущерб природе в сумме более Br14 тыс. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 УК.