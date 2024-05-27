Причиной пожара в строящейся высотке в Волгограде могло стать короткое замыкание

«С одной стороны здания на уровне первого этажа загорелись пару паллетов и произошло сильное задымление. Огня, по сути, не было, просто сильное задымление. Короткое замыкание проводки, скорее всего. Возможно, либо на земле, либо в автолюльке», — рассказал руководитель компании-застройщика.