Причиной пожара в строящейся высотке в Волгограде могло стать короткое замыкание

В Волгограде сегодня, 27 мая, загорелся фасад в строящейся высотке ЖК URBN в Ворошиловском районе. Окутавший стройплощадку в результате пожара черный дым выглядел впечатляюще. По данным ГУ МЧС России по региону, возгорание на площади 250 кв. метров ликвидировано в 12.40. Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки, сообщил сайту volgograd.kp.ru генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов.
«С одной стороны здания на уровне первого этажа загорелись пару паллетов и произошло сильное задымление. Огня, по сути, не было, просто сильное задымление. Короткое замыкание проводки, скорее всего. Возможно, либо на земле, либо в автолюльке», — рассказал руководитель компании-застройщика.
Огромный столб черного дыма, который был виден издалека и порядком напугал волгоградцев, возник из-за наплавляемой кровли подземной парковки. По словам застройщика конструктив и фасад строящегося 23-этажного жилого дома не пострадал. Лишь несколько окон разбили во время тушения пожара.
«Квартиры приведем в порядок, передадим их собственникам в должном качестве и количестве. Все это восстанавливается. Отклоняться от сроков не планируем. Ущерб незначительный», — подчеркнул Алексей Цуканов.
Напомним, дымовая завеса над Ворошиловским нависла в 12.15. Уже в 12.30 пожарные локализовали пожар. В 12.40 полностью ликвидировали горение. Пострадавших в результате пожара на стройке нет.