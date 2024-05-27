Сдаю мигрантов в аренду, недорого: Как работала компания, легализовавшая более 1,5 тысячи мигрантов в Петербурге

На что только не идут работодатели, чтобы заполучить дешевую рабочую силу. Готовы на любой риск (почти). Так, в Санкт-Петербурге прикрыли некую фирму, которая занималась сдачей в аренду (аутстаффинг) сотрудников самых разных специальностей. Все бы ничего, и это вполне законно. Вот только все предоставляемые производствам работники были мигрантами и действовали незаконно. Фигурантами дела стали шесть человек — все они занимались оформлением в России и трудоустройством тысяч выходцев из Таджикистана, Узбекистана и других стран.
«НАША ФИРМА НАДЕЖНАЯ, КАК СТАЛЬ».
Во главе всей схемы, как выяснил SPB.KP.RU, стояла 54-летняя Алена Симонова* — опытный кадровик для иностранцев. Начала свой путь в этой сфере женщина еще в 2005-м. Сначала занимала пост специалиста по кадрам на производственном предприятии, потом стала директором по персоналу в крупной иностранной строительной компании. А в 2015 году возглавила частное агентство занятости (ЧАЗ).
Агентство нанимало в штат работников и предоставляла их услуги другим компаниям. В такой модели начисление заработной платы, налоги, страховые выплаты, да и вся юридическая ответственность лежит на ЧАЗ. Очень выгодно для тех компаний, которые не хотят возиться с лишними документами и отвечать за производственные ЧП. Например, упадет случайно работник куда-то (всякое бывает), а он еще и без каски. Кто виноват? Работодатель. А работодатель-то ЧАЗ. В общем, отбоя от предложений у Алены К. и ее команды не было. Всю работу делали шесть человек (кстати, среди них лишь один мужчина). Подкупала еще и уверенность ЧАЗ в успехе.
— Мы имеем опыт успешного прохождения проверок МВД, государственной инспекции труда, прокуратуры и других контролирующих государственных органов. А также сопровождаем при проведении таких проверок на территории наших клиентов. Я и мои сотрудники всегда в курсе нововведений в законодательстве по вопросам регулирования правового положения и труда иностранных работников. Предлагаем оптимальные пути решения вопросов легализации пребывания и работы иностранных граждан в России, — заявляла на сайте компании Алена.
Ну как тут не начать сотрудничать? У ЧАЗ были договора как минимум с 19 крупными производственными компаниями. Здесь и сферы строительства, и дорожные работы, и многое другое.
— 80−90 процентов предприятий города работают по такой схеме. Они просто не хотят связываться с соблюдением миграционного законодательства. Там высокие риски и штрафы, — объяснил SPB.KP.RU источник в следствии.
Сколько еще таких фирм в Санкт-Петербурге, да и по всей стране, — неизвестно.
КАК ЭТО РАБОТАЛО?
Например, какая-нибудь строительная компания «Пчелка»* заключила договор с ЧАЗ Алены. И у них возникла потребность в 20 разных специалистах. Заработная плата небольшая, поэтому «Пчелка» дает объявление: «Требуются иностранные специалисты». На собеседование приходит мигрант, его кандидатуру согласовывают и отправляют в ЧАЗ трудоустраиваться.
В ЧАЗ собирают документы для получения патента, который дает возможность работать, и постановки на миграционный учет, отдают мигранту и тот относит все в миграционную службу. Как добавил источник SPB.KP.RU, реальные работники ЧАЗа настолько самоотверженно трудились, что даже фиктивно регистрировали некоторых мигрантов в собственных квартирах. В финале ЧАЗ трудоустраивал у себя иностранца и все. На этом их пути расходились.
— За легализацию мигрант платил 25−35 тысяч рублей, иногда за него платила фирма, которая хочет его нанять, а иногда у самого работника просто эти деньги позже вычитали из зарплаты, — делится источник SPB.KP.RU.
Все участники схемы довольны — производство получило работника и не несет за него ответственность, иностранец получил работу, а ЧАЗ получил деньги.
Почему же в ЧАЗ не боялись, что их накажут за нарушение миграционного законодательства? Да потому что, как они сами думали, могли одним днем закрыть договора со всеми «своими» работниками и предприятиями и создать новое ООО (Алена, кстати, так и сделала — ранее она была директором другого ЧАЗа). Но это была слишком хлипкая стратегия. Подставили Алену ее же «работники».
— Мигранты, которые были оформлены в ЧАЗ, были замешаны в одном из тяжких преступлений. Когда начали выяснять, кто им делал документы, вышли на агентство, — рассказал источник SPB.KP.RU.
РАЗДУТЫЙ ШТАТ.
По предварительным данным, с марта 2022 года ЧАЗ легализовал не меньше 1,5 тысячи иностранцев. И это только начало. Согласно предварительной оценке документации, изъятой в ЧАЗ, «работников» может быть несколько тысяч. Заработать ЧАЗу удалось несколько десятков миллионов рублей. Точную сумму предстоит определить правоохранителям. Но полученных незаконно средств хватало, по крайней мере Алене К., чтобы отдыхать в ОАЭ.
— Следователями полиции заведено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Директора фирмы Алена К. и ее «правая рука» находятся под арестом. В отношении четверых других реальных сотрудников ЧАЗа избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Проходят масштабные обыски на производствах, в офисе ЧАЗа по улице Учительской, 23, а также по адресам проживания участников группы. Допрошено 65 человек.
*Имена героев и названия организаций изменены.