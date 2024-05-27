Сдаю мигрантов в аренду, недорого: Как работала компания, легализовавшая более 1,5 тысячи мигрантов в Петербурге

Агентство нанимало в штат работников и предоставляла их услуги другим компаниям. В такой модели начисление заработной платы, налоги, страховые выплаты, да и вся юридическая ответственность лежит на ЧАЗ. Очень выгодно для тех компаний, которые не хотят возиться с лишними документами и отвечать за производственные ЧП. Например, упадет случайно работник куда-то (всякое бывает), а он еще и без каски. Кто виноват? Работодатель. А работодатель-то ЧАЗ. В общем, отбоя от предложений у Алены К. и ее команды не было. Всю работу делали шесть человек (кстати, среди них лишь один мужчина). Подкупала еще и уверенность ЧАЗ в успехе.