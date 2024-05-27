Под Волгоградом нашли обломки летающего объекта

«На территории Рассветовского сельского поселения обнаружены детали упавшего летающего объекта. Обломки обнаружены в безлюдной местности, они находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан и инфраструктуры не произошло, жертв нет», — говорится в сообщении.