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Под Волгоградом нашли обломки летающего объекта

Жертв нет, сообщили в районной администрации.

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Обломки упавшего летающего объекта найдены в Еланском районе Волгоградской области, жертв и разрушений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале районной администрации.

«На территории Рассветовского сельского поселения обнаружены детали упавшего летающего объекта. Обломки обнаружены в безлюдной местности, они находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан и инфраструктуры не произошло, жертв нет», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что все детали обломков будут устранены в ближайшее время специалистами соответствующих ведомств.

МЧС