Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ под Волчанском. По самолету ударил комплекс С-400

«МиГ у них немного, но есть. Я думаю, что еще десяток, может быть, и поболее. Они берегут сейчас самолеты. МиГ-29 — это легкий истребитель. Я думаю, что им за это время перебросили все МиГ, которые были вокруг. Поэтому они у них еще есть», — сказал эксперт.