Заслуженную артистку из Челябинской области отправили в колонию по делу о наркотиках

По версии следствия, не позднее 1 января 2023 года Хисамова в мессенджере договорилась со своим знакомым из Пензы о создании интернет-магазина для продажи наркотиков. Мужчина привлёк к незаконному бизнесу двух своих знакомых. Затем актриса купила у неустановленных следствием лиц партии шести разных наркотиков общим весом более 2,6 килограммов. Она привезла вещества домой, расфасовала на мелкооптовые партии и один из пакетов массой более 300 граммов передала сообщнику для распространения в Пензе через Интернет.
— Оставшуюся часть наркотиков она продолжила хранить по месту своего жительства и в своём автомобиле Subaru Forester, — рассказали в прокуратуре. — 9 января 2023 года участник преступной группы перевёз партию наркотических средств в Пензу и передал двоим сообщникам. 15 февраля 2023 года один из них организовал тайник с наркотиком и разместил его описание и адрес на витрине интернет-магазина для дальнейшего незаконного сбыта.
Силовики задержали подельников в августе прошлого года. В их квартирах и машинах нашли около двух килограммов наркотиков.
Рамиля Искандер стала заслуженной артисткой России в 2021 году.
Трое сообщников Искандер получили шесть, пять с половиной и пять лет колонии строгого режима.
Рамиля Хисамова родилась 27 июня 1977 года в селе Кунашак Челябинской области. Искандер — сценический псевдоним, образованный от девичьей фамилии матери — Искандарова. Актриса снялась более чем в 20 фильмах, в том числе в киноленте «Царь» Павла Лунгина. Также она озвучила более 200 фильмов и сериалов.