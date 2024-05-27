Заслуженную артистку из Челябинской области отправили в колонию по делу о наркотиках

По версии следствия, не позднее 1 января 2023 года Хисамова в мессенджере договорилась со своим знакомым из Пензы о создании интернет-магазина для продажи наркотиков. Мужчина привлёк к незаконному бизнесу двух своих знакомых. Затем актриса купила у неустановленных следствием лиц партии шести разных наркотиков общим весом более 2,6 килограммов. Она привезла вещества домой, расфасовала на мелкооптовые партии и один из пакетов массой более 300 граммов передала сообщнику для распространения в Пензе через Интернет.