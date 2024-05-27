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Заслуженную артистку Рамилю Искандер приговорили к 6,5 года по делу о наркотиках

Первомайский районный суд Пензы приговорил заслуженную артистку России Рамилю Искандер к шести годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. Она признана виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК).

Источник: Соцсети

Двоих пособников артистки, жителей Пензы и Заречного Владимира Холькина и Ярослава Шалева, суд признал виновными в сбыте наркотиков в крупном размере. Суд назначил Владимиру Холькину пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима, Ярославу Шалаеву — пять лет колонии строгого режима. На момент совершения преступления им было по 21 году.

Рассмотрение дела в суде длилось два месяца. По версии следствия, не позднее 1 января 2023 года Рамиля Хисамова посредством мессенджера договорилась со своим знакомым в Пензе о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Пензы и привлечении к участию в наркоторговле других лиц.

Рамиля Искандер (Хисамова) была задержана 29 августа 2023 года. Во время обысков в ее доме в Новой Москве и в автомобиле обнаружили около 2 кг мефедрона. На суде она заявила, что признает вину и глубоко раскаивается. Искандер — 46 лет, снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.

Дарья Васенина, Саратов