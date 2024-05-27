Заслуженную артистку Рамилю Искандер приговорили к 6,5 года по делу о наркотиках

Рамиля Искандер (Хисамова) была задержана 29 августа 2023 года. Во время обысков в ее доме в Новой Москве и в автомобиле обнаружили около 2 кг мефедрона. На суде она заявила, что признает вину и глубоко раскаивается. Искандер — 46 лет, снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.