Заслуженную артистку Рамилю Искандер приговорили к 6,5 года по делу о наркотиках

Двоих пособников артистки, жителей Пензы и Заречного Владимира Холькина и Ярослава Шалева, суд признал виновными в сбыте наркотиков в крупном размере. Суд назначил Владимиру Холькину пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима, Ярославу Шалаеву — пять лет колонии строгого режима. На момент совершения преступления им было по 21 году.
Рассмотрение дела в суде длилось два месяца. По версии следствия, не позднее 1 января 2023 года Рамиля Хисамова посредством мессенджера договорилась со своим знакомым в Пензе о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Пензы и привлечении к участию в наркоторговле других лиц.
Рамиля Искандер (Хисамова) была задержана 29 августа 2023 года. Во время обысков в ее доме в Новой Москве и в автомобиле обнаружили около 2 кг мефедрона. На суде она заявила, что признает вину и глубоко раскаивается. Искандер — 46 лет, снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.
Дарья Васенина, Саратов