КНДР заявила о неудачном запуске разведывательного спутника

«Заместитель руководителя Главного управления по аэрокосмической технике заявил, что первая ступень новой ракеты-носителя спутника взорвалась в воздухе при полете, запуск закончился неудачно», — говорится в сообщении.
Запуск спутника «Маллигён-1−1» проводили с космодрома Сохэ на новой ракете-носителе с недавно разработанным двигателем. В качестве топлива она использует комбинацию жидкого кислорода и керосина. В качестве предварительной причины неудачи северокорейские специалисты называют ненадежную работу нового двигателя.
Ранее 27 мая южнокорейское Объединенное командование начальников штабов сообщило, что зафиксировало полета предполагаемой ракеты-носителя с военным разведывательным спутником КНДР. Ракету запустили около 22:44 (16:44 мск) в южном направлении в сторону Желтого моря из района Точханни провинции Северная Пхёнан, где расположен космодром Сохэ.
КНДР предупреждала власти Японии о планах запустить спутник в период с 27 мая по 4 июня.
Указанные Северной Кореей зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся в Желтом море, у западного побережья Корейского полуострова, и еще одна — у восточного побережья Филиппин в Тихом океане.
Спустя несколько часов после уведомления КНДР южнокорейские военные провели воздушные учения вблизи границы с Северной Кореей с участием около 20 истребителей. Учения «по нанесению ударов», как сообщалось, проводились для демонстрации решимости «немедленно, решительно и до конца расправиться с противником, если тот предпримет провокацию».
КНДР в ноябре 2023 года провела первый успешный запуск своего разведывательного спутника «Маллигён-1». За запуском наблюдал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что теперь Пхеньян получил возможность издалека наблюдать за своими противниками и при необходимости наносить по ним удар. Вскоре после запуска северокорейский руководитель несколько раз посетил главное управление по аэрокосмической технике, где ознакомился со снимками главных американских и южнокорейских военных баз и подчеркнул необходимость развернуть полноценную спутниковую группировку, способную предоставлять вооруженным силам КНДР «ценную и насыщенную информацию о врагах в режиме реального времени».
Ким Чен Ын также одобрил предложение главного управления о подготовке «актуального плана создания возможностей по аэрокосмической разведке Южной Кореи и регионов в районе Тихого океана» и определении плана запуска спутников-разведчиков на следующий год. В ходе IX Пленума ЦК партии восьмого созыва в декабре лидер КНДР сообщил, что Пхеньян намерен запустить еще три разведывательных спутника в 2024 году, заявив также о разработке всеобъемлющих мер для развития космической науки и технологий.
По мнению южнокорейских военных, КНДР удалось вывести свой первый военный разведывательный спутник на стабильную орбиту, но он, скорее всего, не функционирует, поскольку не фиксируются сигналы, которые могли бы свидетельствовать о передаче им каких-либо данных, включая изображения. В этой связи предполагается, что «Маллигён-1» был экспериментальным аппаратом и использовался для отработки регулярного движения по орбите.