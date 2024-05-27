КНДР заявила о неудачном запуске разведывательного спутника

КНДР в ноябре 2023 года провела первый успешный запуск своего разведывательного спутника «Маллигён-1». За запуском наблюдал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что теперь Пхеньян получил возможность издалека наблюдать за своими противниками и при необходимости наносить по ним удар. Вскоре после запуска северокорейский руководитель несколько раз посетил главное управление по аэрокосмической технике, где ознакомился со снимками главных американских и южнокорейских военных баз и подчеркнул необходимость развернуть полноценную спутниковую группировку, способную предоставлять вооруженным силам КНДР «ценную и насыщенную информацию о врагах в режиме реального времени».