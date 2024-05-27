На Украине погиб уралец, оправданный за расстрел четырех человек

В 2016 году Григорьев стал фигурантом громкого уголовного дела об убийстве четырех человек и ранении еще одного. Они в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом мужчины, избили его и угрожали семье. Григорьев застрелил четырех нападавших и был оправдан. Следователи сочли его действия соответствующими пределам необходимой обороны.