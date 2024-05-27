Силы ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области

Военное ведомство уточнило, что он был уничтожен около 21:00.
Также губернатор области Андрей Воробьев проинформировал, что объект был сбит в микрорайоне Кучино в Балашихе. Обломки упали на частный дом. Люди успели эвакуироваться, никто не пострадал. Он заверил, что власти помогут с восстановлением дома. «Жители Балашихи могли слышать хлопки — прошу сохранять спокойствие, все службы работают на месте», — написал губернатор в Telegram-канале.
В ночь с воскресенья на понедельник российские средства ПВО уничтожили и перехватили 12 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над рядом регионов РФ. Так, один БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области, еще один — над Белгородской областью, четыре беспилотника сбиты над Краснодарским краем и шесть БПЛА были перехвачены над Орловской областью.
Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.