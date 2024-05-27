Силы ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области

В ночь с воскресенья на понедельник российские средства ПВО уничтожили и перехватили 12 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над рядом регионов РФ. Так, один БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области, еще один — над Белгородской областью, четыре беспилотника сбиты над Краснодарским краем и шесть БПЛА были перехвачены над Орловской областью.