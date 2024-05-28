Застройщик оценил масштаб повреждений после пожара в ЖК URBN в Волгограде

С самого утра в соцсетях начали распространяться фото и видео, снятые неподалеку от места происшествия. На опубликованных кадрах видны большие клубы черного дыма, которыми окутан многоквартирный дом на ул. Профсоюзной.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место чрезвычайного происшествия и приступили к тушению горящего здания. К 12.40 пожар был полностью ликвидирован. Владелец компании-застройщика сообщил «Волгоградской правде.ру», что инцидент не нанес жилому комплексу значительного урона.
«Существенных повреждений конструктива и фасада нет, — прокомментировал Алексей Цуканов. — В ходе тушения разбили несколько окон».
Напомним, что при пожаре никто не пострадал, причины возгорания выясняются.