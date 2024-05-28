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Застройщик оценил масштаб повреждений после пожара в ЖК URBN в Волгограде

Сильный пожар произошел в этот понедельник на территории жилого комплекса в Ворошиловском районе областного центра. В 12.30 горение было локализовано, а спустя 10 минут огнеборцы полностью потушили пламя.

Источник: Волгоградская правда

С самого утра в соцсетях начали распространяться фото и видео, снятые неподалеку от места происшествия. На опубликованных кадрах видны большие клубы черного дыма, которыми окутан многоквартирный дом на ул. Профсоюзной.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место чрезвычайного происшествия и приступили к тушению горящего здания. К 12.40 пожар был полностью ликвидирован. Владелец компании-застройщика сообщил «Волгоградской правде.ру», что инцидент не нанес жилому комплексу значительного урона.

«Существенных повреждений конструктива и фасада нет, — прокомментировал Алексей Цуканов. — В ходе тушения разбили несколько окон».

Напомним, что при пожаре никто не пострадал, причины возгорания выясняются.

пожары