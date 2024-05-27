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В США более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за погоды

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Более 110 миллионов человек в США находятся под угрозой значительного ухудшения погодных условий в понедельник, а число погибших от ураганов и торнадо достигло 21 сообщает американский телеканал CNN.

Источник: Reuters

«Более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за суровых погодных условий, сосредоточенных на Восточном побережье, к югу от региона Новая Англия», — говорится в публикации.

Отмечается, что 30 миллионов человек могут столкнуться с угрозой сильных штормов и ураганов на северо-востоке страны, а в ряде городов, включая американскую столицу город Вашингтон, соседний Балтимор (штат Мэриленд) и Филадельфию (штат Пенсильвания) существует угроза торнадо.

Между тем, по данным телеканала, количество погибших в результате обрушившихся на страну ураганов и торнадо достигло 21 человека, включая четырех детей. Жертвами непогоды стали жители центральных регионов, включая Арканзас, Кентукки, Техас и Оклахому.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что о 20 погибших и сотнях пострадавших в результате экстремальных погодных явлений в США.