В США более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за погоды

«Более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за суровых погодных условий, сосредоточенных на Восточном побережье, к югу от региона Новая Англия», — говорится в публикации.
Отмечается, что 30 миллионов человек могут столкнуться с угрозой сильных штормов и ураганов на северо-востоке страны, а в ряде городов, включая американскую столицу город Вашингтон, соседний Балтимор (штат Мэриленд) и Филадельфию (штат Пенсильвания) существует угроза торнадо.
Между тем, по данным телеканала, количество погибших в результате обрушившихся на страну ураганов и торнадо достигло 21 человека, включая четырех детей. Жертвами непогоды стали жители центральных регионов, включая Арканзас, Кентукки, Техас и Оклахому.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что о 20 погибших и сотнях пострадавших в результате экстремальных погодных явлений в США.