В США более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за погоды

Отмечается, что 30 миллионов человек могут столкнуться с угрозой сильных штормов и ураганов на северо-востоке страны, а в ряде городов, включая американскую столицу город Вашингтон, соседний Балтимор (штат Мэриленд) и Филадельфию (штат Пенсильвания) существует угроза торнадо.