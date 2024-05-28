Раменские навсегда: Шишкану и трем его соратникам гособвинение запросило пожизненные сроки

Прения сторон, в ходе которых прокурор Мадина Долгиева потребовала для подсудимых наказание, прошли в самом большом зале апелляционного корпуса Мосгорсуда. Там с осени прошлого года в выездном режиме слушалось дело в отношении фигурантов под председательством судьи 2-го Западного окружного военного суда Алексея Гринева. Для обеспечения безопасности участников процесса разбирательство проходит в закрытом режиме.
При этом на заседание 27 мая представители пяти «заинтересованных лиц», главным образом родных и близких подсудимых, среди которых была гражданская жена Медведева Татьяна Курочкина, допущены не были. В ходе следствия их имущество было арестовано как приобретенное на преступные доходы, а срок его ареста неоднократно продлевался. Однако выступить в прениях сторон адвокатам третьих лиц не довелось.
В ходе них гособвинитель Долгиева напомнила, что 16 мая коллегия присяжных (они совещались двое суток, отвечая на 160 вопросов) сочла доказанной вину подсудимых по большинству эпизодов, сняв обвинение лишь по второстепенным и по ст. 318 УК РФ (применение насилия по отношению к представителю власти).
Впрочем, срок давности по последней и так истек. Лишь четырех подсудимых жюри сочло заслуживающими снисхождения, а потому по закону им нельзя было просить назначить пожизненный срок.
В этой связи с учетом роли и степени тяжести инкриминируемых им преступлений прокурор предложила назначить двум подсудимым, Юрию Григорьеву и Александру Морозову, по пять лет лишения свободы условно, а Самвелу Сереканяну — 7 лет и 11 месяцев лишения свободы условно.
Олега Медведева, Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова прокурор потребовала отправить в исправительную колонии особого режима на всю жизнь, а остальных — осудить на сроки от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима. При этом, по мнению прокурора, подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 млн до 5 млн руб. Для этой же цели прокурор просила обратить в доход государства найденные у Медведева при обысках ювелирные изделия.
После этого свое выступление в прениях сторон начали более 20 адвокатов подсудимых.
Однако закончить его они не успели и продолжат высказывать свою позицию относительно квалификации действий фигурантов и размера их наказания 5 июня.
Как ранее писал «Ъ», первоначально дело в отношении Олега Медведева, который в СМИ известен как криминальный авторитет по прозвищам Олег Раменский и Шишкан, должно было слушаться в Мособлсуде. Однако в январе 2023 года Верховный суд России изменил его подсудность, предписав дело военному суду. Решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры, которая сочла, что в Подмосковье главный фигурант, имеющий в регионе влияние, может оказать давление на служителей Фемиды, в том числе и присяжных.
По версии ГСУ СКР, в свое время Шишкан держал под криминальным контролем Раменский район Подмосковья. Его ОПС благодаря мощной материально-технической базе, четкой организации деятельности и наличию оружия (в ходе расследования были изъяты два автомата Калашникова с патронами) установило контроль над действующими преступными группировками и коммерческими структурами. Члены сообщества и сами создавали юридические лица для получения незаконных доходов. Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвиняется Олег Медведев и его сообщники, было убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году. Тела погибших нашли закопанными в карьере через много лет. Следствие выяснило, что с Сидоровой и ее родными расправились за отказ отдать человеку Медведева земли принадлежавшего ей племзавода.
В числе участников сообщества следствие называло Эдуарда Харькова, Дмитрия Гусева, Юрия Офицерова, Дмитрия Барышникова, Дмитрия Хламкина и других. В зависимости от роли каждого им вменили в вину ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых бандитизм, убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии и другие (ст. 105, 111, 163, 167, 209, 210, 210.1, 222, 228, 318 УК РФ).
В ходе процесса из 18 человек 15 — содержались в СИЗО и еще трое — под запретом определенных действий или домашним арестом. Отобрать присяжных по делу «авторитета» удалось лишь с пятой попытки.
Разбирательство, которое началось осенью 2023 года, сопровождали скандалы. Так, в начале апреля 2024 года были задержаны и арестованы начальник конвоя Алексей Абакумов и его подчиненный, старший полицейский Иван Александров, которые, по данным СКР, закрывали глаза на пронос подручными Медведева в зал суда мобильных телефонов. Те транспортировали их в прямой кишке и маскировали в пачках из-под сигарет. C помощью телефонов Шишкан связывался с соратниками и обсуждал оказание давления на свидетелей.
Конвоирам предъявили обвинение в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Всего под подозрение попали восемь их коллег и адвокаты нескольких фигурантов. Несмотря на то что закон запрещает допрос защитника по обстоятельствам, ставшим ему известными при оказании правовой помощи, СКР заручился решением Басманного суда Москвы. Тот разрешил проведение следственных действий с адвокатами. В этой связи следователи на минувшей неделе допросили ряд защитников фигурантов, следственные действия с которыми в ряде случаев растянулись на много часов.
Ожидается, что после того, как в прениях сторон выступит защита и подсудимые, которые скажут последнее слово, суд удалится на вынесение приговора. Из-за большого количества участников процесса это может произойти в конце июня—начале июля.