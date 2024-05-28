Раменские навсегда: Шишкану и трем его соратникам гособвинение запросило пожизненные сроки

По версии ГСУ СКР, в свое время Шишкан держал под криминальным контролем Раменский район Подмосковья. Его ОПС благодаря мощной материально-технической базе, четкой организации деятельности и наличию оружия (в ходе расследования были изъяты два автомата Калашникова с патронами) установило контроль над действующими преступными группировками и коммерческими структурами. Члены сообщества и сами создавали юридические лица для получения незаконных доходов. Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвиняется Олег Медведев и его сообщники, было убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году. Тела погибших нашли закопанными в карьере через много лет. Следствие выяснило, что с Сидоровой и ее родными расправились за отказ отдать человеку Медведева земли принадлежавшего ей племзавода.