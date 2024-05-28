Самолет Сочи — Петербург экстренно сел в московском Шереметьево

Там уточнили, что по правилам авиационной безопасности в аэропорту объявлялась тревога. Пассажиров рейса высадили и доставили в здание аэровокзала. Их обещают отправить в Петербург резервным воздушным судном после 00:05 28 мая. Часть пассажиров будет пересажена на рейсы авиакомпании-партнера.