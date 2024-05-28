Самолет Сочи — Петербург экстренно сел в московском Шереметьево

Самолет Airbus A319 авиакомпании «Россия», следующий из Сочи в Петербург, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево, следует 27 мая из онлайн-табло воздушной гавани.
«Рейс SU6562 из Сочи в Санкт-Петербург, выполняемый на лайнере Airbus A319, совершил посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине в 22:14», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика.
Там уточнили, что по правилам авиационной безопасности в аэропорту объявлялась тревога. Пассажиров рейса высадили и доставили в здание аэровокзала. Их обещают отправить в Петербург резервным воздушным судном после 00:05 28 мая. Часть пассажиров будет пересажена на рейсы авиакомпании-партнера.