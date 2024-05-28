В Приморье водитель перевернувшейся «скорой» попал под уголовное дело

На водителя «скорой», попавшего в ДТП, в котором погибла перевозимая экипажем пациентка и пострадала фельдшер, завели уголовное дело. За нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В округе шел дождь, и 35-летний водитель на скользкой трассе не справился с управлением во время поворота, машина вылетела в кювет и перевернулась. Пациентку выбросило из салона, от полученных травм женщина погибла на месте. Травмы получила и находившаяся в машине фельдшер, ее доставили в больницу.