В Приморье водитель перевернувшейся «скорой» попал под уголовное дело

На водителя «скорой», попавшего в ДТП, в котором погибла перевозимая экипажем пациентка и пострадала фельдшер, завели уголовное дело. За нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Трагичное ДТП произошло днем 26 мая, в Хасанском округе. Как выяснили полицейские, автомобиль скорой помощи ехал из Хасана в направлении Раздольного.
Следователи провели необходимые экспертизы и заподозрили, что виноват в смертельном ДТП может быть водитель скорой. На него завели уголовное дело по третьей части статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Сейчас расследование дела продолжается.