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В Приморье водитель перевернувшейся «скорой» попал под уголовное дело

Водителя перевернувшейся в Приморье скорой подозревают в нарушении ПДД.

Источник: ГУ МВД

На водителя «скорой», попавшего в ДТП, в котором погибла перевозимая экипажем пациентка и пострадала фельдшер, завели уголовное дело. За нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Трагичное ДТП произошло днем 26 мая, в Хасанском округе. Как выяснили полицейские, автомобиль скорой помощи ехал из Хасана в направлении Раздольного.

В округе шел дождь, и 35-летний водитель на скользкой трассе не справился с управлением во время поворота, машина вылетела в кювет и перевернулась. Пациентку выбросило из салона, от полученных травм женщина погибла на месте. Травмы получила и находившаяся в машине фельдшер, ее доставили в больницу.

Следователи провели необходимые экспертизы и заподозрили, что виноват в смертельном ДТП может быть водитель скорой. На него завели уголовное дело по третьей части статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Сейчас расследование дела продолжается.