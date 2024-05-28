На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщал, что повреждено здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы. «После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.