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На Украине заявили о разрушении терминала аэропорта Запорожья

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья.

Источник: AP 2023

Согласно сообщению в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора, 25 мая ВС РФ нанесли удар по зданию аэропорта в Запорожье.

«Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — говорится в сообщении.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщал, что повреждено здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы. «После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.