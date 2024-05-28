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Проблемный мост в приморском курорте Андреевка заинтересовал следствие

Жители не могут выехать в больницы и на работу.

Источник: Следственный комитет РФ

Процессуальную проверку организовали из-за жалоб жителей курорта Андреевка на невозможность выехать на работу и в больницы по аварийному мосту, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.

Граждане выложили в соцсетях видео с перегороженным бетонными блоками мостом, который в 2023 году повредил тайфун. Временный переезд через реку не организован, поэтому после ливня часть села в районе улицы Заречной оказалась отрезанной водой.

Предварительно следствие установило, что мост через реку аварийный и не функционирует, из-за этого отсутствует транспортное сообщение. Несмотря на аналогичные нарушения в 2023 году, достаточных мер для их устранения не приняли.

Во время доследственной проверки установят обстоятельства ситуации, дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.

СК