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Первоклассница сообщила в полицию о своем похищении в Приморье: чем закончилась история

ЛЕСОЗАВОДСК, 28 мая, ФедералПресс. Первоклассница сообщила в полицию о своем похищении. Девочка сообщила, что неизвестные ее везут в багажнике в неизвестном направлении.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть МО МВД России “Лесозаводский” поступил телефонный звонок от девочки, которая сообщила, что ее везут в багажнике автомобиля, после чего сбросила вызов. На звонки сотрудников полиции ребенок не отвечал», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Правоохранителям удалось определить координаты телефона, с которого и поступил звонок в полицию. На месте незамедлительно выехали два наряда ППС, были задействованы военные и организован досмотр транспортных средств.

В ходе проверки была установлена личность восьмилетней девочки, которая была обнаружена вместе с подругой во время прогулки недалеко от дома.

Как рассказали школьницы, им стало скучно и, найдя телефон полиции в интернете, решили пошутить.

Родители школьницы привлечены к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей».

Напомним, в Приморье введен запрет на продажу алкоголя в первый день лета. Такое постановление принято в связи с празднованием Дня защиты детей.