Первоклассница сообщила в полицию о своем похищении в Приморье: чем закончилась история

«В дежурную часть МО МВД России “Лесозаводский” поступил телефонный звонок от девочки, которая сообщила, что ее везут в багажнике автомобиля, после чего сбросила вызов. На звонки сотрудников полиции ребенок не отвечал», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.