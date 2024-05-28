Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Комсомольске

— ДТП произошло коло 7:45 на проспекте Калинина в районе дома № 17. По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Мазда, двигаясь в направлении от Ленинградской улицы к Уральской, совершил наезд на ребенка. Школьник перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.