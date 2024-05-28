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Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Комсомольске

Школьник перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром на проспекте Калинина в Комсомольске в ДТП пострадал 10-летний мальчик. Школьник перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

— ДТП произошло коло 7:45 на проспекте Калинина в районе дома № 17. По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Мазда, двигаясь в направлении от Ленинградской улицы к Уральской, совершил наезд на ребенка. Школьник перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.

В результате аварии мальчик получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.