Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крики раздались на всю улицу: банда избила человека в центре Владивостока

В центре Владивостока до потери сознания избили парня.

Источник: Комсомольская правда

По словам очевидцев, нападавшие выглядели довольно молодо: группа людей окружила пострадавшего и сильно избила его. Один из агрессоров ударил парня ногой в голову, лишил того сознания, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку корреспонденту «КП» сообщили, что по факту происшествия ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей участников инцидента и выяснения всех обстоятельств. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим, что комментаторы предложили свою версию событий. Якобы парни пристали к некоей девушке, молодой человек бросился ее защищать и пострадал.

Ранее «КП» писала о конфликте супружеской пары, который перерос в потасовку. Мужчина избил благоверную, та попала в больницу.