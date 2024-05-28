Крики раздались на всю улицу: банда избила человека в центре Владивостока

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку корреспонденту «КП» сообщили, что по факту происшествия ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей участников инцидента и выяснения всех обстоятельств. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.