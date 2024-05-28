Крики раздались на всю улицу: банда избила человека в центре Владивостока

По словам очевидцев, нападавшие выглядели довольно молодо: группа людей окружила пострадавшего и сильно избила его. Один из агрессоров ударил парня ногой в голову, лишил того сознания, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В пресс-службе УМВД России по Владивостоку корреспонденту «КП» сообщили, что по факту происшествия ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей участников инцидента и выяснения всех обстоятельств. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Отметим, что комментаторы предложили свою версию событий. Якобы парни пристали к некоей девушке, молодой человек бросился ее защищать и пострадал.
Ранее «КП» писала о конфликте супружеской пары, который перерос в потасовку. Мужчина избил благоверную, та попала в больницу.