Парень в Хабаровске загнал знакомых в кредиты без их согласия

Он под разными предлогами просил своих знакомых оформить банковские карты и сим-карты операторов мобильной связи, которые затем передать ему в пользование. В итоге получив все, что нужно, оформлял кредиты, снимал полученные деньги с карт и какое-то время успел пожить в свое удовольствие. Однако 19-летний горожанин не учел, что платить за эту идею придется дороже. Теперь он рискует лишиться свободы.