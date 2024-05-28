Парень в Хабаровске загнал знакомых в кредиты без их согласия

Он под разными предлогами просил своих знакомых оформить банковские карты и сим-карты операторов мобильной связи, которые затем передать ему в пользование. В итоге получив все, что нужно, оформлял кредиты, снимал полученные деньги с карт и какое-то время успел пожить в свое удовольствие. Однако 19-летний горожанин не учел, что платить за эту идею придется дороже. Теперь он рискует лишиться свободы.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в полицию обратились сами знакомые молодого человека. Они стали получать уведомления о том, что им нужно внести платежи по кредитам. Молодого человека подозревают в причастности к трем эпизодам. Ущерб от его действий оценивается на сумму порядка 90 тысяч рублей. Ему инкриминируют кражу. Свободы он может лишиться на срок до шести лет.