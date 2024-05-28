В Омске жених на свадьбе избил приятеля до смерти

Позже тот скончался в больнице.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, это произошло в воскресенье, 19 мая, в здании на проспекте Маркса.
После совместного распития спиртного между мужчинами вспыхнула ссора, и жених избил 41-летнего приятеля.
После того, как мужчина узнал о смерти друга, он сам пришёл в полицию и написал явку с повинной. Против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый находится под домашним арестом.
Ранее «МК в Омске» писал об учителе физкультуры, который избил отца одной из учениц. Его могут отправить в колонию на 4 года.