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В Омске жених на свадьбе избил приятеля до смерти

32-летний омич, отмечавший собственную свадьбу, избил своего приятеля.

Позже тот скончался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, это произошло в воскресенье, 19 мая, в здании на проспекте Маркса.

После совместного распития спиртного между мужчинами вспыхнула ссора, и жених избил 41-летнего приятеля.

После того, как мужчина узнал о смерти друга, он сам пришёл в полицию и написал явку с повинной. Против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Ранее «МК в Омске» писал об учителе физкультуры, который избил отца одной из учениц. Его могут отправить в колонию на 4 года.