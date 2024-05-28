В Омске жених на свадьбе избил приятеля до смерти

После того, как мужчина узнал о смерти друга, он сам пришёл в полицию и написал явку с повинной. Против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый находится под домашним арестом.