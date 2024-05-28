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В Омске жуткое столкновение машины и мотоцикла попало на видео

В паблике «Аварийный Омск» соцсети «Вконтакте» в понедельник опубликована видеозапись.

Источник: РИА "Новости"

Запечатлевшая момент столкновения жуткого, по мнению автора, столкновения легкового автомобиля и мотоцикла.

По словам автора поста, не назвавшего своего имени, ДТП случилось 27 мая на улице 10 лет Октября, что в Центральном округе Омска, а за рулем автомобиля находилась девушка.

«Сегодня на ул.10 лет Октября произошло серьезное ДТП с мотоциклистом. Предварительно, девушка, поворачивая во двор, не уступила дорогу мотоциклисту, движущемуся во встречном направлении. Пилот в больнице с переломами», — указано в анонимном сообщении.

Как видно на записи, на машине после столкновения осталась большая вмятина, а мотоциклист отлетел на значительное расстояние от места столкновения.

Видео с моментом столкновения машины и мотоцикла на улице 10 лет Октября / паблик «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте».

Добавим, официальной информации о произошедшем не сообщалось.