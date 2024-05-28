Суд арестовал главу компании в Екатеринбурге, сносившей дом Топоркова

Напомним, что снос постройки начался в ночь на 24 января. Сначала дом пытались отстоять только волонтеры «Том Сойер Феста». По словам организаторов фестиваля, рабочие заявили им, что дом «разбирают на дрова». Однако в историю сначала вмешался депутат Госдумы Александр Хинштейн, который указал на возможное нарушение закона: работы проводились в охранных зонах памятников, с которыми соседствует дом Топоркова. Только после того, как историей заинтересовался свердловский губернатор Евгений Куйвашев, работы по сносу были прекращены.