В Хабаровске дали сроки ворам за ночную кражу на миллионы

В Хабаровске вынесли приговор за кражу из дома с ущербом более 3 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Следствие установило, что в марте прошлого года ночью двое злоумышленников проникли через забор на территорию частного домовладения, когда владельцы спали. Через поврежденное окно, обвиняемые похитили 350 тысяч рублей, иностранную валюту, два мобильных телефона, несколько пар наручных часов и документы. Общий ущерб превысил три миллиона рублей.
Во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска городской полиции совместно с коллегами из регионального УМВД задержали двух обвиняемых, возрастом 33 и 36 лет. Ранее мужчины привлекались к уголовной ответственности за кражи и мошенничества, а также отбывали наказание в местах лишения свободы. Похищенное имущество они уничтожили, а деньги разделили.
Суд признал подсудимых виновными по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» и назначил младшему из них 4 года 1 месяц лишения свободы, а старшему — 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.