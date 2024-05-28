В Хабаровске дали сроки ворам за ночную кражу на миллионы

Во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска городской полиции совместно с коллегами из регионального УМВД задержали двух обвиняемых, возрастом 33 и 36 лет. Ранее мужчины привлекались к уголовной ответственности за кражи и мошенничества, а также отбывали наказание в местах лишения свободы. Похищенное имущество они уничтожили, а деньги разделили.