Таксист-мигрант сбил бабушку во дворе и скрылся: подробности шокирующего ДТП во Владивостоке

«Днем 27 мая 2024 года мужчина за рулем Toyota Vitz двигался задним ходом на придомовой территории дома № 12 на ул. Чкалова во Владивостоке, где совершил наезд на 83-летнюю женщину-пешехода», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
На видео, опубликованном жителями дома в социальных сетях, видно, как бабушка медленно идет под зонтом вдоль дома по проезжей части, а прямо за ней в ту же сторону едет задним ходом автомобиль такси. Всего за несколько секунд Toyota Vitz набрал скорость и буквально влетел в пешехода со спины. От удара старушка плашмя упала на землю лицом вниз и какое-то время не двигалась.
Очевидцы сообщили, что водитель даже не вышел из авто, чтобы справиться о состоянии сбитого им человека. Вместо этого, мужчина очень быстро покинул место ДТП, бросив травмированную женщину на дороге.
«Спасибо всем неравнодушным людям. Да, мамочка жива, находится в больнице и это чудо после такого толчка, падения со всего роста. При этом ей 82 года», — пишет дочь сбитой бабушки.
Благодаря тому, что момент ДТП попал на камеры придомового видеонаблюдения, сотрудникам правоохранительных органов не доставило труда установить личность беглеца. Им оказался 30-летний мигрант. Расследование этого инцидента взяла на контроль городская прокуратура. Ведомство проверит не только обстоятельства происшествия, но и законность пребывания водителя на территории России.
Ранее «ФедералПресс» сообщал подробности жестокого избиения парня в центре Владивостока. Инцидент произошел минувшей ночью.