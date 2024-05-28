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Таксист-мигрант сбил бабушку во дворе и скрылся: подробности шокирующего ДТП во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая, ФедералПресс. Во Владивостоке старушка стала жертвой невнимательности таксиста-иностранца, решившего пренебречь ПДД во имя очередного «заказа на 250 рублей». ДТП, произошедшее на придомовой территории на улице Чкалова, едва не закончилось трагедией для семьи пенсионерки.

Источник: РИА "Новости"

«Днем 27 мая 2024 года мужчина за рулем Toyota Vitz двигался задним ходом на придомовой территории дома № 12 на ул. Чкалова во Владивостоке, где совершил наезд на 83-летнюю женщину-пешехода», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

На видео, опубликованном жителями дома в социальных сетях, видно, как бабушка медленно идет под зонтом вдоль дома по проезжей части, а прямо за ней в ту же сторону едет задним ходом автомобиль такси. Всего за несколько секунд Toyota Vitz набрал скорость и буквально влетел в пешехода со спины. От удара старушка плашмя упала на землю лицом вниз и какое-то время не двигалась.

Очевидцы сообщили, что водитель даже не вышел из авто, чтобы справиться о состоянии сбитого им человека. Вместо этого, мужчина очень быстро покинул место ДТП, бросив травмированную женщину на дороге.

Бабушка жива, но находится в больнице с серьезными травмами. Родственница пострадавшей рассказала, что пожилой женщине наложили лангету на руку, а за ее состоянием здоровья наблюдают врачи стационара.

«Спасибо всем неравнодушным людям. Да, мамочка жива, находится в больнице и это чудо после такого толчка, падения со всего роста. При этом ей 82 года», — пишет дочь сбитой бабушки.

Благодаря тому, что момент ДТП попал на камеры придомового видеонаблюдения, сотрудникам правоохранительных органов не доставило труда установить личность беглеца. Им оказался 30-летний мигрант. Расследование этого инцидента взяла на контроль городская прокуратура. Ведомство проверит не только обстоятельства происшествия, но и законность пребывания водителя на территории России.

Ранее «ФедералПресс» сообщал подробности жестокого избиения парня в центре Владивостока. Инцидент произошел минувшей ночью.