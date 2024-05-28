Таксист-мигрант сбил бабушку во дворе и скрылся: подробности шокирующего ДТП во Владивостоке

На видео, опубликованном жителями дома в социальных сетях, видно, как бабушка медленно идет под зонтом вдоль дома по проезжей части, а прямо за ней в ту же сторону едет задним ходом автомобиль такси. Всего за несколько секунд Toyota Vitz набрал скорость и буквально влетел в пешехода со спины. От удара старушка плашмя упала на землю лицом вниз и какое-то время не двигалась.