Мошенники обманули пенсионерку и тракториста в Хабаровском крае

71-летняя жительница Амурского района стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками финансового учреждения и предупредили женщину о попытке мошенничества с ее счетом. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мошенники убедили пенсионерку перевести 230 тысяч рублей на «безопасный» счет для защиты ее активов. Когда она осознала, что таких счетов не существует, обратилась в полицию.
— Также 36-летний тракторист стал жертвой похожего обмана. Под видом сотрудника финансового учреждения, мошенник уговорил его оформить встречный кредит на сумму свыше двух миллионов рублей и перевести деньги, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к этим преступлениям. Были заведены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.