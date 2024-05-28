Мошенники обманули пенсионерку и тракториста в Хабаровском крае

— Также 36-летний тракторист стал жертвой похожего обмана. Под видом сотрудника финансового учреждения, мошенник уговорил его оформить встречный кредит на сумму свыше двух миллионов рублей и перевести деньги, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.