Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку по факту смертельного пожара в Новосибирске

Инцидент произошел в Октябрьском районе.

Источник: Следственный комитет РФ

Следователи проверят обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в СУ СКР по НСО.

Вечером 27 мая на улице Ленинградской в Новосибирске горели два частных дома. Во время тушения и разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек в одном из ломов. В настоящее время их личности устанавливаются.

Также назначены и проводятся судебные экспертизы, чтобы выяснить причину возгорания и причины смерти погибших.

Напомним, 17-летний школьник спас СНТ от пожара в Новосибирске.

пожары