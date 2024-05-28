СК начал проверку по факту смертельного пожара в Новосибирске

Следователи проверят обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в СУ СКР по НСО.
Вечером 27 мая на улице Ленинградской в Новосибирске горели два частных дома. Во время тушения и разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек в одном из ломов. В настоящее время их личности устанавливаются.
Также назначены и проводятся судебные экспертизы, чтобы выяснить причину возгорания и причины смерти погибших.
Напомним, 17-летний школьник спас СНТ от пожара в Новосибирске.