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«Газель» сбила переходившего дорогу пешехода в Карталах

По предварительным данным, пострадавшая женщина погибла.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области «Газель» сбила пешехода, который переходил проезжую часть. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения. Видео появилось в сообществе «Подслушано в Карталах».

Всё случилось поздно вечером 27 мая в районе городской площади. На кадрах видно, что пешеход почти дошёл до тротуара на противоположной стороне дороги, когда его на скорости сбила грузовая «Газель». От мощного удара пострадавшего подбросило в воздух, и он упал на асфальт. Автомобиль после ДТП остановился.

По предварительным данным, под колёса машины попала пожилая женщина, которая вышла на дорогу в неположенном месте. Как сообщают очевидцы в комментариях к посту, авария оказалась для пострадавшей смертельной. Обстоятельства происшествия выясняются.