«Газель» сбила переходившего дорогу пешехода в Карталах

Всё случилось поздно вечером 27 мая в районе городской площади. На кадрах видно, что пешеход почти дошёл до тротуара на противоположной стороне дороги, когда его на скорости сбила грузовая «Газель». От мощного удара пострадавшего подбросило в воздух, и он упал на асфальт. Автомобиль после ДТП остановился.