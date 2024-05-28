Почти 2000 случаев укусов клещей зарегистрировали в ВКО

Больше всего пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Усть-Каменогорске — 995, далее следуют Риддер, район Алтай, Глубоковский, Шемонаихинский, Катон-Карагайский, Зайсанский районы, район Самар и Уланский район.
Иммуноглобулин против вируса клещевого энцефалита из числа обратившихся получили 1 802 человека.
«Остальные 102 человека не охвачены серопрофилактикой по причине позднего обращения, отказа от введения иммуноглобулина, медицинских показаний, вакцинирования против клещевого энцефалита», — пояснили в ДСЭК ВКО.
Случаев клещевого энцефалита в ВКО нет, однако в Усть-Каменогорске зарегистрировали один случай иксодового клещевого боррелиоза или болезни Лайма.