Почти 2000 случаев укусов клещей зарегистрировали в ВКО

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, с начала эпидемического сезона 2024 года на эндемичных территориях области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1904 человека, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.