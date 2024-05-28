Бастрыкин потребовал доклад о «доме-убийце» под Екатеринбургом

«Как мы с сыном спаслись — не знаю, какое-то чудо. Ребенок меня разбудил. Мы на балконе просидели четыре часа, прятались на полку, укрывались одеялами, чтобы не задохнуться», — рассказала в эфире жительница по имени Ольга.