Бастрыкин потребовал доклад о «доме-убийце» под Екатеринбургом

Жители дома пожаловались в студии, что в доме обваливаются стены и потолки, провисла проводка, сгнил пол, а подвалы залиты экскрементами. Недавно, в начале февраля, в общежитии произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
«Как мы с сыном спаслись — не знаю, какое-то чудо. Ребенок меня разбудил. Мы на балконе просидели четыре часа, прятались на полку, укрывались одеялами, чтобы не задохнуться», — рассказала в эфире жительница по имени Ольга.
Также люди, выступавшие в студии, пожаловались на работу местной администрации и надзорных органов. В сообщении СКР отмечается, что уголовное дело уже возбуждено по ст. 293 УК РФ «Халатность». О ходе расследования Бастрыкин затребовал доклад.