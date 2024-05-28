В Новосибирске трое парней угнали «ВАЗ», а потом сожгли его

Полицию вызвали в поселок Голубой залив в Новосибирской области. Очевидцы сообщили, что на одной из улиц горит автомобиль «ВАЗ-2106». Правоохранители выяснили, что машину подожгли. Поджигателей установили быстро — их задержали в течение суток.
— Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое 18-летних жителей Советского района, ранее к уголовной ответственности их не привлекали, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции выяснили, что парни угнали авто в Советском районе Новосибирска. На нем уехали в Новосибирский район. После чего его подожгли и скрылись.
На парней возбудили уголовные дела за угон и умышленное уничтожение чужого имущества. Им уже избрали меру пресечения — они находятся под подпиской о невыезде.