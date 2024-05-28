В Новосибирске возбудили уголовное дело на полицейского, который превысил должностные полномочия

По предварительным данным, летом прошлого года житель Татарска Новосибирской области обратился в МВД с заявлением об организации незаконной азартной деятельности на территории города. Однако сотрудник правоохранительных органов принял меры к сокрытию преступления и поручил подчиненному сотруднику убедить заявителя изменить показания, не сообщать об организации азартной деятельности.