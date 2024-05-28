Бастрыкин запросил доклад о мошенничестве в сфере ритуальных услуг в Ленобласти

Речь идет о компании, которая сама устанавливает стоимость услуг и навязывает потребителям дополнительные предложения. Информация об этом прежде появилась в СМИ. Из-за мошеннических действий организации жительница Ломоносовского района была вынуждена везти урну с прахом в Санкт-Петербург и временно захоронить рядом с родственниками. К тому же компания до этого уже проверялась различными ведомствами.