Чиновников из МЧС подозревают в получении взяток на 40 млн тенге

Еще 20 июля 2023 года стало известно, что председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области изобличены во взяточничестве. Тогда в Антикоре сообщили, что их подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним.