В Красноярске мужчина сломал ногу полицейскому из-за проверки документов

По версии следствия, вечером 26 мая инспекторы ДПС осуществляли дежурство по обеспечению безопасности дорожного движения. На территории Ленинского района Красноярска около дома по улице 3-я Шинная они заметили подозрительного мужчину. Остановив его для проверки документов и на причастность к совершению преступлений, мужчина, недовольный действиями правоохранителей, оказал сопротивление.