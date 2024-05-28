«Взятки за туберкулез»: силовики вскрыли коррупцию в самарской больнице

Медик сообщила, какие нужно сдать анализы, хоть и не давала прямого ответа, как ее отблагодарить за справку. При этом Латыпова сообщила родителям, что больше 12 тысяч рублей не нужно давать и сообщила способ передачи денег. Тогда Щербаков обратился в полицию.



В итоге родитель поучаствовал в оперативном эксперименте и передал Чмель 12 тысяч рублей. Женщину задержали полицейские. Ее действия сначала квалифицировали как «Получение взятки», но в суде статью обвинения изменили на «Покушение на мошенничество». Чмель приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей. На днях областной суд оставил это решение в силе.