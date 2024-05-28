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Отец четверых детей из Свердловской области погиб на спецоперации

На специальной военной операции погиб доброволец, трудившийся на Ирбитском молочном заводе.

Источник: пресс-служба администрации Ирбита

На специальной военной операции погиб доброволец из Ирбита Алексей Вандышев. Мужчина отправился на фронт в начале 2024 года и служил в звании младшего сержанта в мотострелковой бригаде гранатометчиком.

— При выполнении боевого задания погиб Алексей Вандышев. Он родился в деревне Ретнева, Ирбитского района. Закончил Зайковскую среднюю школу и Ирбитский аграрный техникум по специальности техник-электрик, — сообщает пресс-служба администрации Ирбита в сообществе во «ВКонтакте».

До отправки на спецоперацию свердловчанин работал на Ирбитском молочном заводе. У него остались четверо детей и жена. Прощание с Алексеем Вандышевым состоится в Ирбите в среду 29 мая на площадке прощального зала «Рай» с 12:00 до 13:00.