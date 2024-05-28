Отец четверых детей из Свердловской области погиб на спецоперации

До отправки на спецоперацию свердловчанин работал на Ирбитском молочном заводе. У него остались четверо детей и жена. Прощание с Алексеем Вандышевым состоится в Ирбите в среду 29 мая на площадке прощального зала «Рай» с 12:00 до 13:00.