В Иркутске 27 раз судимый мужчина напал на пенсионерку возле ее квартиры

Как уточнили в пресс-службе приангарского МВД, он напал на пожилую женщину на пороге ее квартиры:
«75-летняя женщина рассказала, что, возвращаясь домой, на входе в квартиру к ней подкрался незнакомец и сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком, а затем скрылся в неизвестном направлении».
По составленной ориентировке, личность бандита установили быстро. Поймали — тоже, хотя он успел уехать в Ангарск и сдать добычу в ломбард.
«При обыске у него обнаружили залоговый билет, который подтвердил его причастность к совершению преступления. Золотую цепочку и крестик полицейские передадут законной владелице в ближайшее время», — говорят правоохранители.
Грабителю, напавшем на пожилую женщину, светит 28-й в его жизни суд. Уголовное дело заведено по статье «Грабеж», а сам он помещен в СИЗО.