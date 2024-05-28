Cторонница украинской террористической организации осуждена в Челябинске

Женщина приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на срок шесть месяцев.