Cторонница украинской террористической организации осуждена в Челябинске

Cторонница террористической и запрещенной в стране организации «Легион “Свобода России”» осуждена в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, противоправная деятельность жительницы региона 1999 года рождения, солидарной с идеологией украинской террористической организации, была пресечена сотрудниками ФСБ.
«В апреле 2022 года она разместила в публичном доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
После этого было возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности).
Курчатовским райсудом уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, учтено деятельное раскаяние и полное признание вины.
Женщина приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на срок шесть месяцев.
Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, в марте 2023 года Верховный суд России признал украинское военизированное объединение «Легион “Свобода России” террористической организацией и запретил его деятельность. Суд удовлетворил исковое заявление генпрокурора России Игоря Краснова.