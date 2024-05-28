Два водителя попали в больницу после ДТП с автокраном на улице Утевской в Самаре

По данным сотрудников полиции, все произошло в 18:40. Автокран двигался по улице Утевской со стороны микрорайона «Южный город» в направлении улицы Уральской. В районе дома № 46 корпуса № 12 он догнал Lada Largus, под управлением мужчины. От сильного удара легковушку отбросило на Ford, за рулем которого находилась 35-летняя женщина.