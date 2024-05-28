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Стали известны подробности аварии с участием большегруза в Приморье

В ДТП пострадали четыре человека.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Надеждинского района взяла под свой контроль расследование резонансного ДТП, случившегося на трассе Уссурийск — Владивосток, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно предварительным данным, около 11 часов 28 мая на трассе А-370, возле поворота в поселок Западный, водитель грузовика Volvo с полуприцепом врезался в леерное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым авто марки Nissan Note.

«В результате ДТП водителю Nissan Note и находящимся в легковом автомобиле трем пассажирам, двое из которых несовершеннолетние, причинены телесные повреждения», — сообщиил в ведомстве.

Заместитель прокурора района Максим Яцун выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и специальных служб. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.