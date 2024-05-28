Стали известны подробности аварии с участием большегруза в Приморье

Согласно предварительным данным, около 11 часов 28 мая на трассе А-370, возле поворота в поселок Западный, водитель грузовика Volvo с полуприцепом врезался в леерное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым авто марки Nissan Note.