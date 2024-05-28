В Красноярском крае студентам вынесли приговор за убийство бездомных

Суд огласил вердикт по уголовному делу двух студентов-приятелей из Зеленогорска (Красноярский край), до смерти забивших минувшей зимой бомжей, которые устроились на ночлег в общественном туалете.
В январе этого года нетрезвые студенты увидели в туалете на улице Ленина двоих бездомных, заговорили с ними, а затем избили. Жертвы при этом даже не сопротивлялись, и «развлечение» так понравилось молодым людям, что они через некоторое время вернулись на то же место ради продолжения, рассказали в прокуратуре Красноярского края.
Студенты разбили стеклянные бутылки из-под алкоголя о головы жертв, раздели их, положили друг на друга и только после этого ушли.
Избитые мужчины в возрасте 46 и 47 умерли от черепно-мозговых травм и переломов.
Суд приговорил старшего из преступников к 10 годам колонии строгого режима. Подельник, которому еще не исполнилось 18 лет, получил девять лет в воспитательной колонии (после совершеннолетия его переведут в колонию общего режима).