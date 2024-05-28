В Красноярском крае студентам вынесли приговор за убийство бездомных

В январе этого года нетрезвые студенты увидели в туалете на улице Ленина двоих бездомных, заговорили с ними, а затем избили. Жертвы при этом даже не сопротивлялись, и «развлечение» так понравилось молодым людям, что они через некоторое время вернулись на то же место ради продолжения, рассказали в прокуратуре Красноярского края.