«У меня большое горе»: казахстанка обвинила полицейских в смерти сына

«У меня большое горе. По вине сотрудников полиции я потеряла уже взрослого сына, они его незаконно преследовали, сбили, задавили голову и убили. Мой сын не преступник. Ему было всего 17 лет. Зачем они за ним погнались? Кто и когда остановит это беззаконие? Что происходит в отделе полиции? Кто-то наносит ножевое ранение, кто-то сбивает подростка на служебной машине. Мало того, они еще неправильно начертили схему места происшествия. Это что, полицейское невежество? Когда это беззаконие прекратится?» — рассказала женщина на видео.