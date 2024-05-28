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Тело 70-летнего пенсионера нашли в сгоревшем доме в Башкирии

В Башкирии при пожаре в доме погиб 70-летний мужчина. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня в 04:40 в селе Тирлянский Белорецкого района загорелся жилой дом. Огнем повреждены дом и придомовые постройки. В ходе тушения пожара обнаружено тело 70-летнего пенсионера.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего уточняются.

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