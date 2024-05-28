Тело 70-летнего пенсионера нашли в сгоревшем доме в Башкирии

Сегодня в 04:40 в селе Тирлянский Белорецкого района загорелся жилой дом. Огнем повреждены дом и придомовые постройки. В ходе тушения пожара обнаружено тело 70-летнего пенсионера.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего уточняются.
В Башкирии при пожаре в доме погиб 70-летний мужчина. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Сегодня в 04:40 в селе Тирлянский Белорецкого района загорелся жилой дом. Огнем повреждены дом и придомовые постройки. В ходе тушения пожара обнаружено тело 70-летнего пенсионера.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего уточняются.