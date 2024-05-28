Стрельба и поножовщина в Актобе: есть погибший

Как сообщили в ДП Актюбинской области, 28 мая в Актобе в БСМП с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей области в возрасте от 18 до 22 лет. Один из доставленных от полученных ножевых ранений скончался в реанимационном отделении.