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Стрельба и поножовщина в Актобе: есть погибший

Стрельба и поножовщина произошли в Актобе, есть погибший, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в ДП Актюбинской области, 28 мая в Актобе в БСМП с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей области в возрасте от 18 до 22 лет. Один из доставленных от полученных ножевых ранений скончался в реанимационном отделении.

«По горячим следам по подозрению в совершении данного преступления полицией установлены и задержаны четверо подозреваемых. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении.

По факту убийства и хулиганства проводятся досудебные расследования. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника ДП Актюбинской области.