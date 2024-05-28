Суд начал допрашивать заведующую детсадом, куда ходил погибший 6-летний Далер

О пропаже малыша стало известно лишь 26 июня, когда Наумова заявила в полицию об исчезновении ребенка. Мальчика три дня искали едва ли не всем городом. Однако в ходе повторного допроса Наумовой выяснилось, что труп мальчика уже более полугода находится в гараже, расположенном недалеко от дома. Как ранее писала «КП-Екатеринбург», версию о том, что Далер якобы сбежал из квартиры, Наумова придумала накануне визита опеки, которая была должна проверить, как живут приемные дети. Всего в семье Наумовых их было шестеро (трое своих и трое приемных). По версии следствия, Вероника Наумова после гибели мальчика продолжала получать за него пособия.