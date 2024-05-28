Суд начал допрашивать заведующую детсадом, куда ходил погибший 6-летний Далер

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде продолжается рассмотрение дела сержанта Александра Наумова, обвиняемого в истязаниях 6-летнего опекаемого Далера. По версии следствия, мальчик, воспитывавшийся в семье учительницы и участника СВО, был убит опекуншей Вероникой в декабре 2022 года.
О пропаже малыша стало известно лишь 26 июня, когда Наумова заявила в полицию об исчезновении ребенка. Мальчика три дня искали едва ли не всем городом. Однако в ходе повторного допроса Наумовой выяснилось, что труп мальчика уже более полугода находится в гараже, расположенном недалеко от дома. Как ранее писала «КП-Екатеринбург», версию о том, что Далер якобы сбежал из квартиры, Наумова придумала накануне визита опеки, которая была должна проверить, как живут приемные дети. Всего в семье Наумовых их было шестеро (трое своих и трое приемных). По версии следствия, Вероника Наумова после гибели мальчика продолжала получать за него пособия.
Способ убийства Далера до сих пор остается неизвестным. Как и то, что на самом деле произошло в квартире. Следствию, во многом, приходиться полагаться на показания малолетних детей.
Веронике Наумовой предъявили обвинения по трем статьям: 159.2 УК «Мошенничество при получении выплат», пункты «г», «д» части 2 статьи 117 УК «Истязание малолетнего с особой жестокостью» и по пункту «в» части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего». Опекунша признала вину в части мошенничества и частично в истязаниях.
— Я читал материалы уголовного дела и плакал, — рассказывал «КП-Екатеринбург» родной отец мальчика Худжановиддин Бобиев. — Она била его, заставляла приседать по 4−5 часов. Предварительная причина смерти? Избили его. Старшая сестра потом пошла мыть его. Сначала давала показания, что он прямо в ванне потерял сознание. Но потом поменяла их и сказала, что Далер упал уже после того, как вылез. У нас была с ней очная ставка.
Вину в смерти Далера Наумова отрицает. Как и вину своего мужа, о чем заявила в минувшую пятницу. К слову, даже после смерти ребенка многодетная мать продолжала шиковать. За год она успела спустить 6,2 миллиона.
Утром 28 мая в суд по делу Александра Наумова пришли свидетели со стороны обвинения, которые одними из последних видели мальчика живым. Речь, в частности, об экс-заведующей садика № 546 «Семицветик» Анне Гилевой. На нее заведено уголовное дело по статье 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями». Следствие считает, что она должна была обратить внимание на то, что ребенок так долго не посещает садик.
В суд также пришел племянник Александра Наумова — Даниил Егольников. Его, как и дядю, обвиняют в истязаниях малыша. А на днях с его участием в доме Наумовых прошел следственный эксперимент.
Также в суд должна была прийти Елена Богомолова, воспитательница Далера, но на заседание она не явилась.
Анна Гилева отказалась давать комментарии, Даниил Егольников ограничился парой фраз:
— Какое бы я хотел наказание для Вероники? Такого еще не придумали. Лишение свободы, на какой срок, пусть решает суд. Свою вину не признаю, — заявил Даниил Егольников.
Напомним, что ранее он сам несколько лет жил в семье Наумовых. В июне прошлого года Даниил Егольников подробно рассказывал «КП-Екатеринбург», как именно Вероника Наумова обращалась с Далером. Он утверждает, что опекунша пыталась инициировать у мальчика психическое расстройство. Вероника планировала оформить на Далера инвалидность и получать за него выплаты. По словам Даниила, Наумова била мальчика шокером, обливала холодной водой и кипятком, запирала в подвале и подвергала другим пыткам.
Ранее показания против Александра дала показания старшая сводная сестра Далера.